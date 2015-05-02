Гаагский суд обязал Россию выплатить Украине восемь миллиардов долларов за насильственное присоединение Крыма. Иск был подан от лица "Нафтогаза", который потерпел убытки от потери активов в Крыму в 2016 году.

СМИ передают сообщение о решении Третейского суда в Гааге, который одобрил иск с украинской стороны против России по выплате большой суммы денег как компенсации материального ущерба. Как стало известно, теперь правительство России обязано выплатить "Нафтогазу" восемь миллиардов долларов. Соответствующее сообщение представители украинской компании оставили на своей официальной странице в социальной сети Twitter.

Украина обвиняет Россию в аннексии Крыма, то есть в насильственном и противоправном присоединении полуострова части ее государства. Более того, в иске Международному уголовному суду украинская сторона указала, что потеряла активы, на данный момент входящие в имущество "Черноморнефтегаза".