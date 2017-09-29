"Не жертвы": МИД России призвал строже наказывать террористов

МИД России призывает мировое сообщество ужесточить наказание для террористов и сделать его "неотвратимым". Такое заявление заместитель министра Олег Сыромолотов сделал 9 мая в Риме.

Выступая на антитеррористической конференции, российский дипломат обратил внимание на неправильные приоритеты в процессе наказания членов террористических организаций. По его мнению, нельзя главное внимание обращать на реабилитацию таких преступников в общество. Ведь в этом случае они рискуют изменить свой статус в общественном сознании с "палачей" на "жертв" системы.

Олег Сыромолотов считает, что в первую очередь необходимо объективно привлекать к уголовной ответственности людей, причастных к терроризму и его поддержке. Лишь сосредоточившись на наказании, можно добиться его неотвратимости.

Замглавы МИД РФ добавил, что главным каналом навязывания радикальных настроений и вербовки в террористические организации являются современные системы коммуникации. В частности, Интернет. Благодаря последнему вербовщики очень просто "промывают мозги" впечатлительным гражданам. В связи с этим российское дипведомство видит опасность в абсолютном праве на свободу самовыражения, которое свойственно Западу. Россияне считают, что свободное информационное поле помогает террористам добиваться своих целей.