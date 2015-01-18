Военный самолет был замечен 9 мая вблизи Крыма

Западные авиационные ресурсы предоставили мониторинговые данные о том, что стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135U, который принадлежит военно-воздушным силам США, был замечен над побережьем крымского полуострова, в то время когда все праздновали День Победы и были отвлечены парадом.

По данным источника, этот самолет имел бортовой номер 64-14847 и позывное имя BUDD21. Военный разведчик совершил вылет с авиабазы, которая находится в Суда-бэй на острове Крит в Греции. На протяжении нескольких часов самолет пролетал вдоль южного и юго-западного побережья крымского полуострова, а если точнее, то это происходило в районе Крымского города Севастополь. Самолет был на высоте порядка 50 километров от полуострова на протяжении всего времени, что он курсировал вдоль побережья.

Известно, что немного раньше беспилотный разведывательный самолет США был замечен возле Донбасса. А также сразу 2 американских самолета-разведчика видели недалеко от сирийского порта Тартус, где находится материально-техническое обеспечение ВМФ России. В том же районе провел свою разведку и самолет из Швеции.