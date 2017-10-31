Под санкции США попали российские оборонные структуры

В США в санкции против России и других стран внесли поправки, в этот раз в документ об ограничительных мерах внесли российские оборонные структуры, которые могут иметь отношения к разработке оружия для Ирана, Сирии и КНДР. Список, где из 28 организаций 6 российских, разметили на сайте федерального реестра США.

Как указано в списке санкций, под ограничения попали те организации, которые нарушили закон США о нераспространении оружия массового поражения. В список были внесены 28 организаций, 6 из которых – российские. Американские власти утверждают, что данные оборонные структуры имеют отношение к разработке оружия для Ирана, Сирии и КНДР.

В список стран, чьи оборонные структуры попали под санкции, коснулся не только России, но и Китая, Ирана, Турции, Саудовской Аравии и КНДР. Уже не в первый раз в список санкций внесли Главное управление Генштаба России. Также, под санкции попал концерн «Барл», который занимается разработкой спутника для Ирана. С полным списком организаций, которые США посчитали нужным ограничить санкциями, можно ознакомиться на сайте американского федерального реестра, куда его опубликовал госдепартамент страны.