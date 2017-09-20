Лукашенко рассказал, когда встретится в Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам о том, когда состоится его встреча с главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, вероятно, главы двух стран встретятся 14 мая 2018 года.

В ходе беседы с журналистами Александр Лукашенко поделился своими планами на ближайшее время. По его словам, на 14 мая у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным, о чем они уже успели договориться. Он не стал рассказывать, с какой целью встречается с Путиным, также как и то, какой теме будут посвящены предстоящие переговоры.

Лукашенко также сообщил прессе о том, что на июнь у него уже также имеются планы. Известно, что именно в первый месяц лета будет проведено заседание Высшего госсовета Союзного государства в Минске.