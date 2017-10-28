США: Россия вернет Украине Крым, как вернула независимость Балтии

В США спецпредставитель, занимающийся украинскими вопросами, Курт Волкер заявил, что Россия отдаст Крым по такому же принципу, как в 1991 году она предоставила независимость Балтии, сделав независимыми Эстонию, Латвию и Литвы. По словам Волкера, давление на Россию будет оказываться до тех пор, пока полуостров вновь не станет украинским.

Как отметил Курт Волкер, Балтия находилась под «оккупацией» СССР в течении десятков лет, но потом ситуация изменилась. Политик заявил, что проблема полуострова является сложной ситуацией, но он с «воодушевлением» смотрит на то, как предшественники провели политику по непризнанию оккупации прибалтийских стран.

Волкер отметил, что давление и санкции на Россию не прекратятся до тех пор, пока Крым не будет возвращен в состав украинских территорий. Американский политик также отметил, что в США не собираются мириться с «вторжением в другую страну, с захватом ее территорий и с аннексией». По словам Волкера, санкции стали четким сигналом того, что Запад не согласен с ситуацией по Крыму.

Проблема Крыма остается важным вопросом уже в течении нескольких лет. После референдума, который большинство стран признали незаконным, Россия заявила о своих правах на Крым, а Украина осталась без полуострова. Ситуация обостряется еще и возведением Керченского моста, который пока еще не достроен.