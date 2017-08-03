«Сжечь нельзя, а жаль»: в Киеве с требованием отменить концерт ко Дню Победы заблокировали редакцию «Интера»

9 мая в Киеве активисты заблокировали редакцию телеканала «Интер», такие действия стали причиной того, что радикалы намерены предотвратить показ в эфире концерта в честь Дня Победы. В Telegram-каналах активистов появляются сообщения о том, что «Интер» «сжечь нельзя», а вот помочь стать «более патриотичными» - можно.

Как стало известно, редакция телеканала «Интер» в Киеве оказалась заблокированной. Представители украинских радикальных организаций, многие из которых запрещены в России и признаны экстремистскими, собрались у здания «Интера».

Причиной сбора радикалов стало желание не допустить того, чтобы в вечернем эфире «Интера» появились праздничные концерты. Якобы, телеканал намеревается транслировать «антиукраинский контент». Радикалы заявили, что если «Интер» проигнорирует требования, то они оставят за собой право на любые «неадекватные ответные действия».

В Telegram-каналах радикалов появляются сообщения о том, что «Интер» «хотелось бы сжечь, но нельзя». Поэтому, активисты намерены «помочь» каналу обрести патриотизм. У здания уже установлена палатка, столкновений и провокаций пока что не произошло.