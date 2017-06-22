Радикалы-националисты напали на руководителя РЦНК в Киеве, облив его зеленкой и нечистотами

9 мая в Киеве радикалы напали на руководителя Российского центра науки и культуры прямо возле его дома в центре Киева, когда он собирался вознести цветы к Вечному огню.

Сам потерпевший рассказывает о том, что собирался в честь Дня Победы возложить цветы к памятнику Николая Ватутина, где ежегодно киевляне собираются, чтобы почтить память умерших во Второй мировой войне. Однако уже на выходе из подъезда на Константина Воробьева совершили нападение несколько человек, при этом облив его зеленкой и нечистотами.

Причин этого преступления злоумышленники не назвали, однако пригрозили, что в следующий раз они намерены расправиться с Воробьевым гораздо серьезнее. Руководитель РЦНК также сообщил о том, что злоумышленники были членами радикальной националистической организации С14. А также Воробьев обнародовал фамилии нападавших на своей странице в Facebook.

Константин Воробьев уверен в том, что радикалы заранее продумали план нападения и следили за ним. Потерпевший собирается написать заявление в полицию, однако утверждает, что подобное случилось не впервые и правоохранительные органы ничего с этим делать не намерены.