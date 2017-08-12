В День Победы Путин пообещал защитить историю военного подвига СССР

9 мая новоизбранный президент Владимир Путин выступил с речью в Москве на Параде в честь Дня Победы. Он пообещал защитить историю подвига, который солдаты СССР совершили во время Второй мировой войны.

Глава государства в рамках поздравления своего народа заявил, что россияне не позволят кому-либо перекроить историческое восприятие ВМВ и забыть ту силу, которая спасла мир "от рабства и истребления". Он напомнил, что именно войска СССР перевернула ход вооруженного конфликта, однако некоторые пытаются "перечеркнуть" этот факт. Владимир Путин заверил слушателей, что этого не допустят. По его мнению, долг современников - сохранить в памяти поступки воинов, которые принесли свою жизнь в жертву ради жизни потомков.

В среду на Красной площади традиционно проходят мероприятия, посвященные 73-летней годовщине со дня победы советских войск на нацистской Германией. Как ранее писала "Версия", в Параде задействованы более 13 тысяч военнослужащих, 159 единиц военной техники и вооружения, среди которых есть и новые виды, такие, как "Тигр".