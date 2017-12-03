Порошенко возложил цветы к могиле Неизвестного солдата в Киеве

9 мая, в День Победы, президент Украины Петр Порошенко пришел на могилу Неизвестного бойца, которая расположена в Киеве. У могилы он положил цветы и вместе со всеми участниками церемонии почтил память о погибших солдатах минутой молчания.

Как сообщается, 9 мая, Петр Порошенко вместе с премьер-министром Владимиром Гройсманом и представителями функционирующих в Украине церквей посетили могилу Неизвестному солдату. Там были возложены цветы, после этого, память о солдатах была почтена минутой молчания.

С 2015 года в Украине праздник 9 мая именуется по-другому. Теперь он называется «Днем Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов». Из названия убрали слова о ВОВ. Помимо этого, георгиевская лента в Украине потеряла статус символа 9 мая. Вместо нее утвердили красный мак, который символизирует скорбь по погибшим в войне.