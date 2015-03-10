В Чечне предложили разрешить Путину идти на третий президентский срок

Чеченский парламент предложил продлить полномочия главы России и разрешить не два, а три президентских срока. О предложении законопроекта, который позволит Путину пойти еще и на третий президентский срок подряд рассказал спикер заксобрания Чечни Магомед Даудов.

Как сообщается, в чеченском парламенте уже подготовили для Госдумы РФ законопроект, который может позволить продлить полномочия президента России, предоставив возможность быть главой страны в течении трех президентских сроков. Спикер заксобрания Чеченской Республики Магомед Даудов отметил, что данный закон не станет лишать народ возможности решать, каким будет их будущее. Помимо этого, Даудов уверен, что предложенный проект не посягнет на демократию России.

С аналогичным предложением уже выступал и глава Чечни Рамзан Кадыров. Свои умозаключения Кадыров пояснил тем, что он не видит достойного претендента, который смог бы заменить Путина. По словам чеченского главы, нужно рассмотреть возможность продления президентских сроков, сделав возможным оставаться «у руля» России в течении не 2, а 3 сроков.