Трамп отменил ядерную сделки с Ираном для пресечения гонки вооружений

Глава США Дональд Трам отказался от сделки по ядерной программе Ирана и возобновляет санкции против страны. Так он заявил 7 мая в рамках речи.

Американский президент публично объявил о своем решении и сразу же подписал меморандум. Согласно документу, США выходят из состава государств, поддерживающих ядерную сделку. Взамен американцы внедрят против Ирана суровые экономические санкции. Они также коснутся тех стран, которые окажут иранцам помощь в развитии ядерного оружия. Санкции вернут свою силу спустя 90-180 суток после заявления.

По словам Дональда Трампа, договоренности по этому поводу изначально "дефективны". А Совместный всеобъемлющий план действий угрожает запуском гонки вооружений и активным ядерным разработкам на Ближнем Востоке. Запланированная сделка ограничена во времени и не запрещает Ирану обогащать уран для создания ядерного оружия после истечения срока.

Дональда Трамп подчеркнул, что те же договоренности грозят самому иранскому режиму из-за потенциального "безрассудства" в использовании ядерных зарядов. Поэтому правитель от лица США выразил готовность заключить с Ираном новый договор на долгосрочной основе, который будет выгодным для властей и граждан последнего. Целью такого соглашение должна стать стабилизация мира в регионе, чего и добиваются Штаты.

Напомним, что СВПД заключены с Ираном представителями Совета Безопасности ООН в июле 2015 года. Отменяя наложенные СБ, США и ЕС санкции, ведущие страны обязали Иран снизить аппетиты ядерных разработок и разрешить контролировать этот процесс международным организациям.