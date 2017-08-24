Путин призвал россиян не замыкаться, как "огурцы в бочке"

Российский лидер Владимир Путин обратился к гражданам и призвал их не заниматься самоизоляцией и не замыкаться, как "огурцы в бочке". По его словам, ничего хорошего для страны это не даст, а экономике РФ нужно расти и выходить на новые уровни.

Как рассказал Путин, правдой является то, что на международных рынках Россию никто не ждет, однако это не повод самоизолироваться и падать на дно. Стране крайне необходимо делать товары собственного производства конкурентоспособными, завоевывать новые рынки и поднимать экономику.

В противном случае, Россию ожидает участь "огурцов в бочке", которые будут солить сами себя, становясь вкуснее, но толку от этого не будет ровным счетом никакого. Также президент добавил, что говорит об этом, как специалист, потому к его словам следует прислушаться.

По словам президента, нужно сосредоточиться на укреплении экономического суверенитета Федерации, а санкции, которые сыпятся на страну со всех сторон, только помогут в этом.

Напомним, ранее Владимир Путин затеял спор с Геннадием Зюгановым, которому напомнил о том, что при чудесном правлении КПСС, на который постоянно ссылается его оппонент, развалился СССР, потому ставить в пример коммунистов не стоит.