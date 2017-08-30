Андрей Колесник: поставленные Владимиром Путиным задачи вполне реальны
После инаугурации президент РФ поставил подпись под Указом, определяющим направления стратегического развития России до 2024 г. По мнению экспертов, этот Указ является предвестником колоссального экономического и социального прорыва для нашей страны. В частности, об этом заявил депутат Госдумы РФ VI созыва Андрей Колесник. Об этом написало ИА «Государственные вести».
По словам эксперта, изложенные в Указе задачи (подъем образования, медицины, демографии, выход в пятерку экономических лидеров мира и пр.) вполне реальны при своей амбициозности. Андрей Колесник напомнил, что попутно Владимир Путин уделяет серьезное внимание повышению обороноспособности страны. Все это способствует созданию сильного и уважаемого в мире государства.
В своем комментарии Андрей Колесник также прокомментировал будущие перестановки в правительстве РФ. Эксперт, в частности, позитивно оценил тот факт, что нынешний замминистра МО Юрий Борисов будет заниматься оборонзаказом. Как подчеркнул депутат, это практик, у которого есть четкое понимание того, в чем нуждается российская армия.