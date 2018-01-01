Путин поспорил с Зюгановым и напомнил, как при правлении КПСС развалился СССР

Глава России Владимир Путин во вторник, 8 мая, начал спор с Геннадием Зюгановым и напомнил, как под чутким и правильным правлением КПСС развалился Советский Союз. Таким образом он ответил на критику Зюганова в адрес кандидатуры Медведева и отметил, что в нынешнее время на достижения КПСС давно опираться не стоит.

Ранее, Зюганов заявил о том, что не намерен поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева для выдвижения на пост премьер-министра. Также он многое рассказал о том, как при правлении КПСС СССР достигла многих вершин и процветала, что не понравилось Путину. Он отметил, что отчасти Зюганов прав, однако он не упомянул и тот факт, что при руководстве КПСС такая прекрасная страна, как СССР, развалилась.

Он также отметил, что в данном случае радоваться вовсе нечему, однако несмотря ни на что, это исторический факт и нельзя им пренебрегать.

Напомним, что сегодня в Госдуме рассмотрели кандидатуру Медведева на пост премьер-министра, по итогам голосования он получил 374 голоса депутатов, а против него проголосовали всего лишь 56, потому он вновь стал главой правительства.