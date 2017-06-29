США ввели новые санкции в отношении "Рособоронэкспорта"

Власти США приняли решение о введении новых санкций в отношении акционерного общества "Рособоронэкспорт". Американское правительство выдвинуло обвинение российской компании в том, что она нарушила закон страны о нераспространении в отношении КНДР, Сирии и Ирана.

Заявление о том, что в отношении "Рособоронэкспорта" будут введены новые санкции, появилось в сборнике официальных документов американского правительства, туда его поместил Госдеп. Стало известно, что решение об ограничительных мерах в отношении российской компании принято 30 апреля, его утвердил помощник госсекретаря США Кристофер Форд.

В настоящий момент известно, что действовать ограничения будут в течение двух ближайших лет, до 2020 года. По истечению их срока действия будет приниматься вопрос о продлении или отмене санкций. Также отмечается то, что действие ограничительных мер может быть отменено в том случае, если госсекретарь США Майкл Помпео выработает нужное решение.