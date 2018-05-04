Официально: Дмитрий Медведев вступил в должность премьер-министра России

8 мая состоялось заседание государственной думы, где Дмитрий Медведев вступил в должность премьер-министра.

Сразу же после своей инаугурации президент РФ Владимир Путин заявил, что предлагает государственной думе кандидатуру Дмитрия Медведева на должность премьер-министра Роcсии. Во время того, когда фракции обсуждали такое решения Владимира Путина, то КПРФ и "Справедливая Россия" заявили, что поддерживать Медведева не станут и будут голосовать против. Интересен тот факт, что по закону для того, чтобы власть приняла решение, нужны голоса большинства депутатов, а в составе президентской фракции "Единая Россия" их достаточно для того, чтобы результат был положительным, как в итоге и произошло.

По официальной информации за Дмитрия Медведева проголосовали 374 депутата, 56 имели противоположное мнение, среди воздержавшихся не оказалось никого.

Напомним, что недавно лидер КПРФ Генадий Зюганов заявлял, что с такой кандидатурой парламент не сможет полноценно выполнять указы главы правительства. Сразу же после предложения президента по поводу поста премьер-министра Зюганов подчеркнул, что его Фракция будет голосовать против Дмитрия Медведева.