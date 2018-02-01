Компания Adidas прекратила продажу одежды с советской символикой

Компания Adidas прекратила продажу в интернет-магазинах одежды с советской символикой после полического скандала с Украиной.

Коллекция спортивно одежды известной марки теперь отстутствует на страницах интернет магазина. Линию спортивных костюмов с советской символикой приурочили к Чемпионату Мира по футболу, который состоится этим летом в России. Такая одежда вызвала бурю недовольства. Эксперты и дипломаты из Литвы заявили, что это "похоже на грусть по былой империи". Правительство Украины стало угрожать компании судом, если вещи с своетской символикой продолжат продаваться. Владимир Вятрович, глава Института национальной памяти, и вовсе обнаружил в этой коллекции массу нарушений моральных норм.

Напомним, в Украине с 2015 года началась тотальная декоммунизация. С тех пор на законодательном уровне запрещено использование коммунистической символики.