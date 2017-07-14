Медведев назвал сумму в 8 триллионов рублей достаточной для исполнения указа Путина

Исполняющий обязанности премьер-министра Дмитрий Медведев назвал сумму в 8 триллионов рублей достаточной для исполнения нового указа президента России Владимира Путина. О планах на выполнение поручения для правительства до 2024 года он рассказал на заседании с участниками фракции КПРФ.

Участники встречи с Дмитрием Медведевым поделились темами, которые стояли на повестке дня, а также о том, как он планирует приводить в действие новые указы Владимира Путина. По их словам, исполняющий обязанности премьер-министра на данный момент рассказал, какая, по его мнению, сумма будет достаточной для их осуществления. Исходя из цитат, которыми цитируют Медведева, он считает уместной в этом случае сумму в 8 триллионов рублей. Хотя она очень большая, он пояснил, что финансирование уже не является проблемой.

Стоит заметить, что слова Дмитрия Медведева были поставлены под сомнение многими экспертами. Так, агентство Bloomberg оценило расходы на реализацию указов Путина как минимум в 10 триллионов рублей. Цифру больше в два раза - 20 триллионов рублей назвали в Росбанке.