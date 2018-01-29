Песков рассказал, нравится ли Путину шведская группа АВВА

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о том, ценит ли Владимир Путин творчество известной шведской группы АВВА. По его словам, главе государства нравились несколько песен группы, однако сейчас у него нет времени слушать музыку.

Во время пресс-конференции журналисты поинтересовались у Пескова, как Путин относится к творчеству шведской группы АВВА. По словам Пескова, ему известно, что президенту когда-то нравились некоторые песни данной группы, однако сейчас у него абсолютно нет возможности посвящать время прослушиванию любимых композиций.

Пресс-секретарь отметил, что у Путина вряд ли была возможность обращать внимание на новости о новых песнях АВВА и их концертах, так как он готовился к инаугурации.

Стоит отметить, что в конце апреля шведский коллектив АВВА сообщил о том, что спустя 35 лет перерыва записали новые песни. Также планируется несколько концертов, где будут выступать "виртуальные аватары" участников группы.