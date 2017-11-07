Фракция КПРФ не станет голосовать за кандидатуру Дмитрия Медведева

Фракция КПРФ не будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

Лидер фракции Генадий Зюганов отметил, что таким образом невозможно решить ни одну проблему в стране. Он заявил, что такой состав российского правительства не сможет полноценно выполнять распоряжения Владимира Путина, президента Российской Федерации. Вопрос о назначении Медведева поднимут в государственной думе уже сегодня. Представлять эту кандидатуру будет сам Владимир Путин.

Интересен тот факт, что решение считается принятым, если проголосовала большая часть депутатов, однако у президентской партии "Единая Россия" хватает своих людей для того, чтобы получить нужный им ответ.

Генадий Зюганов давно не скрывал своего недовольства многими действиями власти. Еще в 2009 году лидер фракции КПРФ он заявлял, что в последнее время в стране начался кризис и власть решила перейти к грязной тактике.