Никол Пашинян стал новым премьер-министром Армении

Стало известно о том, что новым премьер-министром Армении стал оппозиционер Никол Пашинян. На голосовании его поддержали 59 депутатов, против выступили 42 человека.

Как стало известно, во вторник, 8 мая, в Армении во второй раз прошли выборы премьер-министра. Единственной кандидатурой на данный пост являлся оппозиционный политик Никол Пашинян, однако в первый раз, 1 мая, Республиканская фракция отказалась отдать за него свои голоса и он проиграл.

Во второй раз Пашиняну повезло больше, за него проголосовали 59 депутатов, что дало ему возможность стать премьер-министром страны. Против Пашиняна отдали свои голоса 42 депутата.

Стоит отметить, что до своего избрания на пост премьера Пашинян выступил перед членами парламента и сообщил, что не намерен заниматься "кадровым погромом" в системе госуправления. Также он пообещал, что в случае избрания 9 мая отправится в Нагорный Карабах, где ознакомится с обстановкой на передовой линии.