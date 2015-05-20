Порошенко посчитал точное количество российских военных в Донбассе

Глава Украины Петр Порошенко раскрыл данные по поводу того, сколько российских военных в настоящее время воюют на стороне ополченцев в Донбассе. По его словам, около 50% военных в Донбассе - это российские граждане.

Буквально недавно Петр Порошенко в интервью рассказал, что Украина смогла точно посчитать, сколько российских военных сейчас находится на территории Донбасса. Украинский лидер отметил, что по имеющейся информации, в настоящий момент в Донбассе находится от 2,5 до 10 тысяч солдат России. Помимо этого, там пребывают более 50 тысяч российских волонтеров, которые, по словам Порошенко, только делают вид, что не имеют отношения к регулярной армии.

Как считает украинский президент, Москва имеет намерения дестабилизировать Украину, потому и не выводит своих солдат с территории Донбасса. Он отметил, что именно по этой причине в Донбасс пока не могут ввести миротворческую миссию ООН.

Напомним, ранее Украина обвинила Россию в том, что в 2015 году российские военнослужащие обстреливали Мариуполь, в связи с чем погибли 30 человек и более 100 пострадали.