Шклярук: Программа Путина по развитию России до 2024 года объемная, но не имеет конкретики

7 мая президент России Владимир Путин сразу после своей инаугурации обнародовал документ с новой программой по развитию России до 2024 года. Мария Шклярук, занимающая должность вице-президента ЦСР, посчитала ее объемной, но не имеющей конкретики.

Владимир Путин уже обозначил цели для правительства, к исполнению которых оно должно приступить сразу после официального выступления в полномочия. Программу президента уже прокомментировала вице-президент Центра стратегических разработок Мария Шклярук, назвав новый указ "документом ни о чем". Свои мысли она обосновала очень понятно.

По ее словам, согласно новой программе, правительство не имеет четких целей и должно распылиться на все. Эта тактика, как известно, не всегда имеет успех. Путин постановил, что Россия до 2024 года должна войти в число пяти крупнейших экономик мира, и при этом она не должна пострадать от инфляции. Вице-президент ЦСР отмечает, что сейчас она находится на 12 позиции, что достаточно далеко от пятой, а в указе даже нет мыслей о том, как должна быть достигнута эта цель.

Помимо этого, президент России постановил, что должно улучшиться качество обучения, а также вырасти заработные платы. В этом случае непонятно, в каком размере они должны увеличиться. Мария Шклярук отмечает, что от конкретизации задач сейчас зависит то, как можно будет судить об их выполнении в будущем.