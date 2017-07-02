Путин приказал Кабмин продлить жизнь россиян до 78 лет

7 мая переизбранный президент Владимир Путин провел инаугурацию и тут же распорядился продлить среднюю продолжительность жизни россиян до 78 лет. Такой документ опубликовала пресс-служба администрации.

Указ содержит распоряжение к Кабинету министров. Согласно тексту, российское правительство обязано обеспечить выполнение ряда задач до 2024 года. Таким образом, спустя шесть лет средний россиянин должен жить не менее 78 лет. В 2030 году этот показатель планируют увеличить до 80 лет. Здоровая жизнь жителя при этом должна достигать возраста в 67 лет.

Среди прочих национальных целей и стратегических задач Владимир Путин выделил также необходимость двукратно снизить уровень бедности, а также поднять размер пенсий выше инфляции. К 2021 году чиновники призваны достичь 100% доступность для новорожденных мест в яслях детских садов и дошкольного образования детей младше 4 лет.