Глава СБУ обвинил Россию в причастности к обстрелу Мариуполя

Глава украинской Службы безопасности Василий Грицак заявил о том, что российские военные должны понести ответственность за то, что обстреливали Мариуполь в январе 2015 года.

По его словам, у Украины есть доказательства и все они будут переданы в СБ ООН. Буквально недавно глава СБУ выступил с заявлением, в котором обвинил Россию в причастности к гибели 30 человек в Мариуполе в январе 2015 года. Именно тогда, по словам Грицака, российские военные пересекли территорию Украины и начали обстреливать мирных жителей, в результате чего 30 человек погибли, а более 100 получили различные ранения.

Также Грицак заявил о том, что у Украины имеются все соответствующие доказательства, есть видео, зафиксировавшие, как российская военная техника пересекла украинскую границу и устремилась в сторону Мариуполя, где военные заняли позиции и начали обстрел. Глава СБУ отмечает, что все доказательства будут переданы в СБ ООН, включая и имеющие обрывки телефонных разговоров "руководителей" военной операции.