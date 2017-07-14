Путин после инаугурации определился с кандидатурой на пост премьер-министра

Сегодня глава России Владимир Путин предположил, что новым премьер-министром страны должен стать тот, кто и ранее выполнял эти обязанности, то есть Дмитрия Медведева. Госдума сообщила, что намерена рассмотреть вопрос по поводу его переизбрания во вторник, 8 мая.

На официальном сайте президента сообщается о том, что сразу же после своего "посвящения" в президенты Путин предложил Госдуме избрать Медведева в качестве премьер-министра страны. Дмитрий Медведев и ранее выполнял обязанности главы Кабмина, однако в понедельник, 7 мая, перед инаугурацией Путина весь Кабмин сложил свои полномочия, как и положено перед избранием нового лидера России.

Стоит отметить, что в Госдуме пообещали рассмотреть кандидатуру Медведева на пленарном заседании, которое состоится во вторник, 8 мая. Депутаты уверены в том, что избрание нового премьера будет происходить аналогично тому, что было 6 лет назад.