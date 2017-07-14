Российские министры официально ушли на покой

Российское правительство ушло на покой и объявило об этом на своём сайте 7 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, который избавил руководителей министерств от их полномочий.

Согласно 116 статье Конституции Российской Федерации, Кабинет министров обязан отправляться в отставку после прихода к власти очередного президента. Это произошло в понедельник - Владимир Путин торжественно прошел процедуру инаугурации и вступил на высший пост в стране. Сразу после этого глава Кабмина утвердил распоряжение и распустил ведомства.

Конституция статьей 111 также обязывает руководителя государства предложить Госдуме кандидата на должность премьер-министра не позднее, чем через две недели после роспуска. Пока состав нового правительства не подобран, прежние чиновники продолжат работать по поручению Владимира Путина.

Ранее СМИ со ссылкой на политические источники уведомляли, что Владимир Путин должен предложить своего кандидата вскоре после своей инаугурации. Инсайдеры прогнозируют, что депутаты Госдумы получат имя на рассмотрение уже к 15 часам того же дня.