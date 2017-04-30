Путин поручил выплатить ветеранам по десять тысяч рублей в честь Дня Победы‍

Президент России Владимир Путин поручил выплатить ветеранам по десять тысяч рублей в честь праздника Дня Победы‍. Соответствующий указ он подписал 6 мая, документ появился на Официальном интернет-портале правовой информации и предполагает помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны.

В сети появились новости о свежем указе от президента России, в содержании которого он отдал кабмину распоряжение о денежной выплате для ветеранов Великой Отечественной войны. Эти данные подтвердил указ, который находится на государственном портале правовой информации. В его содержании говорится о постановлении, рассчитанном по срокам выполнения на май-июнь 2018 года.

Владимир Путин поручил ответственным лицам в правительстве выплатить каждому ветерану, а также инвалиду войны, которые являются гражданами Российской Федерации, по десять тысяч рублей. Таким образом глава государства решил поздравить пожилых людей, имеющих отношение к военным действиям 1941-1945 годов. Вскоре после выхода указа в кабмине должны действовать согласно его предписаниям.