Путин на Соборной площади принял парад Президентского полка

Вступивший в должность президента России Владимир Путин отправился на Соборную площадь, где в рамках традиционной церемонии инаугурации был обязан принять парад Президентского полка. Это произошло в понедельник, 7 мая.

Как стало известно, сразу же после традиционной церемонии "посвящения" в президенты в Большом Кремлевском дворце, Владимир Путин отправился на Соборную площадь, где уже в качестве главы России принял парад Президентского полка. В ходе парада российский президент поздравил участвующих с годовщиной, ведь именно сегодня исполняется ровно 82 года со дня образования полка.

Стоит отметить, что годовщина Президентского полка уже не первый раз совпадает с днем инаугурации президента, потому парад считается обязательной традицией во время церемонии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Путин в Большом Кремлевском дворце принес присягу и, получив все символы президентской власти, вступил в должность главы РФ.