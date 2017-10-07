Китайские партнеры первыми поздравили Путина с инаугурацией

МИД Китая в первых рядах поздравили переизбранного президента России Владимира Путина с инаугурацией. Вскоре после присяги ведомство уже опубликовало поздравительное обращение к главе страны-партнера.

7 мая Владимир Путин официально вступил в должность российского правителя на второй срок. Лидеры других государств уже начали выражать ему поздравления. Одним из первых стало внешнеполитическое ведомство КНР. Пресс-служба министерства отметила факт церемонии и от лица Китая поздравила Владимира Путина с занятием высшего поста в Российской Федерации.

Как уже писала "Версия", новоиспеченный президент прибыл в Кремль на российском лимузине марки "Кортеж". Инаугурацию посетил его "лучший друг" рэпер Тимати, американский актер Стивен Сигал и знаменитый байкер Александр Задостанов, известный также, как Хирург. Всего на мероприятие пригласили порядка шести тысяч человек. Стоит отметить, что представители Китая прибыть не смогли, о чем предупреждали ранее.