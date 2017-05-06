На инаугурацию Путина приехали Стивен Сигал, Тимати и Хирург

СМИ передают информацию о том, кто из знаменитостей стал гостем инаугурации нового-старого президента России Владимира Путина. Так, на месте церемонии уже присутствуют знаменитый актер американского происхождения Стивен Сигал, рэпер Тимати, а также байкер Хирург.

Совсем недавно в Москве началась церемония инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина. На нее были приглашены порядка шести тысяч человек, среди которых очень много знаменитых людей. Корреспонденты отечественных СМИ передают новости о том, кто же стал гостем ожидаемого мероприятия.

Так, поддержать Владимира Путина приехал актер американского происхождения Стивен Сигал, который несколько лет назад получил российское гражданство. В сети уже успели пошутить о том, что именно он будет обеспечивать безопасность на церемонии. Помимо этого, в здании Кремля появился основатель байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдостанов, более известный под псевдонимом Хирург. Кроме того, уже по традиции проявляет участие в политической жизни страны рэпер Тимати. Свое отношение к нынешнему президенту он уже выражал, когда оставлял на странице в одной из соцсетей побуждение к гражданам присутствовать на выборах.