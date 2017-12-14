В Кремле началась инаугурация президента России Владимира Путина

Как стало известно, в Кремле в понедельник, 7 мая, началась инаугурация Владимира Путина. Сегодня он официально вступит в должность президента и принесет присягу, состоящую из 33 слов, перед всеми жителями России.

Ранее сообщалось, что за час до инаугурации в Кремле начали собираться гости Путина, они переговаривались между собой в ожидании начала церемонии. Буквально недавно Владимира Владимировича оповестили о том, что уже все готово для инаугурации и церемония началась. Путин покинул свой рабочий кабинет и сел в новый лимузин, с этого дня он будет передвигаться только на отечественном автомобиле.

Спустя некоторое время Путин прибыл на инаугурацию в Большой Кремлевский дворец, где в настоящий момент он произносит торжественную присягу, которая традиционно состоит из 33 слов, после чего официально сможет занять должность президента России и выполнять все свои обязанности.