Шойгу распорядился стрелять холостыми и запускать салюты на День Победы

Министр российской обороны Сергей Шойгу отдал военным приказ на День Победы стрелять из артиллерии холостыми и запускать праздничные фейерверки. Такое распоряжение опубликовала пресс-служба ведомства.

Согласно решению главы Минобороны, в 22:00 9 мая военнослужащие 30 раз выстрелят холостыми залпами из артиллерийских орудий и организуют запуск салютов. Фейерверки от Сергея Шойгу смогут увидеть жители 9 городов-героев России: Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Мурманска, Волгограда, Тулы, Смоленска, Севастополя и Керчи.

Кроме того, залпы в честь праздника раздадутся в тех российских городах, где расположились штабы флотов, Каспийской флотилии, общевойсковых армейских подразделений и военных округов. Таким образом, военные внесут существенную лепту в организацию торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой отечественной войне.