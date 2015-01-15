Названы главные претензии россиян к правлению Путина

20-24 апреля организация "Левада-центр" опросила россиян и выяснила их главные претензии к Владимиру Путину за всё время его правления. На вопросы социологов ответили 1600 жителей России из 52 регионов.

Согласно результатам, 45% респондентов отметили несправедливое распределение финансовых доходов государства с учетом интересов граждан. Именно это считается главным упущением президента. Стоит отметить, что аналогичный вопрос исследователи задавали весной 2015 года. Тогда показатель неудовлетворения этой сферой составил 39%. Тогда же 34% россиян отметили, что Владимиру Путину не удалось превратить во благо людей деньги, потраченные на проведение реформ. В 2018-м так высказались уже 39% человек.

Опрос "Левада-центра" также демонстрирует растущее неудовольство темпами роста пенсий, заработных плат, стипендий и различных пособий. Сейчас такие претензии выразили 32%, тогда как три года назад эта проблема волновала в два раза меньше граждан - 15%. В России также начали сильнее возмущаться экономическим кризисом и спадом промышленного производства. Об этом сообщили 27% опрошенных. В 2015 таких было 23%.

Из положительных заслуг Владимира Путина респонденты выделили возобновление для страны статуса сильного и уважаемого в мире государства. Так ответили 48% граждан. Политолог "Левада-центра" Олег Игнатов отмечает, что с прошлого опроса россияне сильнее возмущаются недостатками политики Владимира Путина и ощутимо слабее восхищаются его достижениями. Несмотря на позитивные внешнеполитические моменты, действиям президента в социальной и экономической сферах недостаёт эффективности.