Минобороны показала в соцсетях мощь БМПТ "Терминатор"

7 мая, накануне Дня Победы, российское министерство обороны показало общественности мощь "Терминатора". Военные продемонстрировали боевую машину для поддержки танков показана в ролике на Facebook.

Потенциал БМПТ испытан на маневрах, имитирующих условия после ядерной атаки. На видео аппараты преодолевают серию препятствий в виде рвов, склонов, высоких предметов и пересеченного рельефа. А выйдя на заданные позиции, "Терминаторы" открыли огонь по условному противнику из разных видов вооружения.

По данным Минобороды, конструкторы снабдили "Терминатор" двумя спаренными автоматическими пушками модели 2А42 со стволами в 30 миллиметров, курсовыми гранатометами АГ-17Д с автоматическим режимом огня, четырьмя управляемыми противотанковыми ракетами "Атака" и пулеметом ПКТМ калибра 7,62-миллиметра.

Эта боевая машина, как утверждают на "Уралвагонзаводе", поступит на вооружение российской армии в полном объёме заказа с 2019 года. Однако 9 мая "Терминаторы" появятся на Красной площади вместе с другими представителями новейшей военной техники РФ в рамках Парада Победы.