Владимир Путин проводил в отставку правительство с Дмитрием Медведевым

Российский президент Владимир Путин проводил в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым. Накануне в Кремле произошла встреча с членами кабмина, в ходе которой лидер выразил им благодарность за годы работы и рассказал, какие цели должен будет ставить перед собой новый его состав.

Накануне произошла встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с пока еще настоящим составом правительства. Срок полномочий его членов заканчивается сегодняшним днем, 7 мая. Официально они перестанут занимать свои посты после мероприятия инаугурации президента. По этой причине он провел с ними встречу, чтобы отметить, каких успехов удалось достичь кабмину и как он справился с задачами, которые были перед ним поставлены.

Владимир Путин отметил, что, в целом, правительство работало очень хорошо. Его члены проявили особую ответственность, когда начался спад экономики, и благодаря этому страну не захлестнул кризис. Тем не менее, по словам президента, удалось достичь не всех поставленных целей. Например, возникли сложности с выполнением майских указов. Тем не менее, президент выразил членам правительства за годы работы и рассказал, что новый его состав будет трудиться над реальным повышением заработных плат гражданам.