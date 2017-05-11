Песков рассказал, что инаугурация Путина пройдет по традиционному сценарию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что инаугурация главы государства пройдет по годами устоявшемуся сценарию сценарию, в соответствии с традициями. Песков отметил, что изначально церемония будет в Большом Кремлевском дворце, а затем продолжится на Соборной площади.

Как известно, в понедельник, 7 мая, в России знаменательный день, так как будет проходить "посвящение" Владимира Путина в президенты. Во время инаугурации будут соблюдены все традиции, так же как и в прошлые годы. По словам Пескова, все приглашенные гости будут размещаться и на Соборной площади, что станет единственным отступлением от правил.

Единственное, о чем не стал рассказывать Песков, так это то, поедет Путин на инаугурацию на президентском кортеже или нет.