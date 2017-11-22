Сенатора Сулеймана Керимова госпитализировали из-за сердца по прибытию в Москву

Отпущенный из Франции российский сенатор Сулейман Керимов по прибытию в Москву лег в госпиталь Вишнеского из-за болезни сердца. Об этом СМИ рассказал его помощник в Совфеде Алексей Красовский.

Вечером 5 мая политик пожаловался на плохое самочувствие и боли в сердце. Вызвали "скорую помощь". Как рассказал глава кардиохирургического центра Александр Лищук, бригада на спецмашине примерно в 21:00 привезла пациента в лечебное заведение. Медики диагностировали у него нарушения сердечного ритма, неустойчивую гемодинамику и фибриляцию предсердий.

По словам профессора, врачи в реанимации восстановили Сулейману Керимову синусовый ритм и стабилизировали его состояние. В настоящее время показатели больного пришли в норму. Сенатора выписывают из госпиталя, однако какое-то время ему предстоит находиться под наблюдениям врача. Александр Лищук отметил, что риск повторного недомогания может усилиться стрессом и другими неблагоприятными факторами.

Как писала "Версия", Сулеймана Керимова задержали в аэропорту французского города Ницца в ноябре. Полиция обвиняет россиянина в незаконных сделках по покупке объектов недвижимости во Франции. По мнению следствия, Сулейман Керимов не декларировал эти финансовые операции, чтобы избежать уплаты налогов. Обвиняемый может перемещаться лишь в пределах Лазурного берега, однако время от времени прилетает на родину по разрешению суда.