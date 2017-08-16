Иран обвиняет США в транспортировке террористов ИГ в Афганистан

У правительства Ирана есть доказательства, что США транспортирует террористов "ИГ*" через границу Афганистана. Так заявил генерал-майор Яхья Рахим Сави, советник главы Ирана аятоллы Али Хаменеи по военным делам.

Военнослужащий 6 мая выступил с речью на торжественном мероприятии по случаю годовщины организации Корпуса стражей Исламской революции. Он утверждает, что недавно американцы самостоятельно признали своё участие в создании "ИГ*". А теперь они перебрасывают боевиков в Афганистан. И власти Ирана располагают фактами, подтверждающими это обвинение. Однако выступающий не назвал, о каких именно доказательствах идет речь.

Яхья Рахим Сави добавил, что США представляет опасность для Ближнего Востока и разрушают порядок в регионе. По его словам, предложение Дональдом Трампом Совместного всеобъемлющего плана действий по налаживанию мирного протекания ядерной программы Ирана станет показателем неудач, которые США потерпели в этой стране. Генерал-майор подчеркнул, что американцы потерпели поражение в Сирии и теперь вынуждены отступить от своих планов в Западной Азии.

Стоит отметить, что ранее подозрения против США в доставке членов террористических организаций на территорию Афганистана высказывал начальник генштаба иранской армии Мохаммад Бакери. С ним соглашался экс-министр обороны Ахмад Вахид.