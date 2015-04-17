Член СПЧ потребовал срочного созыва совета из-за митингов в Москве

Член СПЧ Максим Шевченко потребовал срочного созыва совета в полном составе в связи с митингами, которые прошли в Москве 5 мая. По его словам, ОМОН и казаки набрасывались на митингующих, что уже требует экстренного созыва совета.

По словам Шевченко, в Москве 5 мая прошли митинги, где власти решили против участников акций выставить не только ОМОН, но и казаков, в результате чего многие пострадали. Он отметил, что казаки жестоко избивали студентов и представителей прессы, разгоняли митингующих дубинками и при помощи кулаков. Такое поведение "черносотенных и фашиствующих боевиков", которых на митинг подослали власти, уже требует полного созыва Совета по правам человека при Президенте РФ.

Член СПЧ также заявил, что он прекрасно понимает, что в настоящий момент грядут праздники и инаугурация президента, однако в первый же рабочий день после 9 мая нужно собрать всех членов совета и обсудить произошедшее. Шевченко также потребовал, чтобы на экстренном собрании присутствовали все потерпевшие во время митинга, а также представители СМИ, чтобы быстро освещать информацию и не молчать о случившемся.