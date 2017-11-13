МИД Турции ожидает отмены виз для России до конца года

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предполагает, что страна откажется от визового режима с Россией ещё до конца 2018 года. Так он на русском языке сообщил телеканалу CNN Turk.

Глава дипведомства пригласил больше российских туристов отдыхать в Турцию. Он отметил, что его страна очень красивая, обладает прекрасной столицей и может похвастаться очень вкусной кухней. За 2017 год в Турции отдохнули 4,72 миллиона граждан России. Этот показатель превосходит поток иностранцев из всех остальных стран. В текущем году турки ожидают порядка 6 миллионов отдыхающих россиян.

Мевлют Чавушоглу прогнозирует, что вскоре Турция и Россия, хотя бы частично, но устранят ограничения, которые накладывают визы. Он надеется, что спустя несколько месяцев президенты Тайип Эрдоган и Владимир Путин созвонятся по телефону или встретятся лично, а во время беседы договорятся об отмене виз.