Турция грозит США ответом на санкции за покупку российских С-400

Правительство Турции намерено ввести ответные санкции в отношении США в том случае, если Вашингтон прекратит поставку Анкаре истребителей F-35 в ответ на покупку российских ЗРС (зенитно-ракетные системы) С-400. Такое заявление в воскресенье, 6 мая, сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Стоит отметить, что в одном из интервью Чавушоглу заявил, что американское правительство намерено заблокировать поставку в Турцию истребителей F-35 в том случае, если Анкара будет закупать у Москвы ЗРС С-400. Если это произойдет, то турецкие власти примут дополнительные ответные санкции в отношении США.

Глава МИД также отметил, что уже в скором времени может отправиться в США для того, чтобы урегулировать данный вопрос.

Стоит отметить, что США уже с середины апреля угрожает Турции тем, что отменит поставку F-35, чего не хотелось бы турецким правителям. Это произошло после того, как Турция и Россия подписали контракт на поставку четырех дивизионов С-400, которая планируется в марте 2020 года.