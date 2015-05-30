В мае ВМФ России пополнит новый ракетный корабль

Российский Черноморский флот обзаведется малым ракетным кораблем "Вышний Волочек" ещё до конца мая. Так в воскресенье написали на сайте Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, судно проекта 21631 в настоящий момент проходит финальный этап испытаний в городе Новороссийск. Сразу после них "Вышний Волочек" отправится к морякам ВМФ России. Этот корабль был произведен в Татарстане специалистами Зеленодольского судостроительного завода, согласно программе кораблестроения.

В Минобороны отмечают, что военный транспорт проекта 21631 на вышеупомянутом предприятии строится с 2010 года. Эти корабли предназначены для выполнения различных задач и располагают новейшими видами ракетных, зенитно-противодиверсионных и артиллерийских установок. Их водоизмещение составляет порядка 1000 тонн, достижимая скорость - до 23 узлов. Судна могут автономно двигаться без дозаправки около 10 суток и размещать на себе более полусотни человек.

Кораблям проекта 21631 предстоит охранять и патрулировать экономически важных зон России. Вскоре "Вышний Волочек" сможет выходить в море совместно с разнородными группами ВМФ или же выполнять поставленные задачи в одиночку.