Порошенко похвалил украинскую армию за «дерзость и профессионализм» на учениях в Германии

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что он испытывает чувство гордости за украинских военных, которые смогли еще раз доказать свою боеспособность. На международных учениях, которые состоялись в Германии, украинцы показали «дерзость, профессионализм и эффективность», отметил Порошенко.

В своем официальном Facebook-профиле президент Украины Петр Порошенко дал свою оценку учениям, которые состоялись в Германии. Там участвовали украинские военные.

Как заявил Порошенко, он гордится украинских военным, которым в который раз удалось доказать, что армия Украины – одна из самых боеспособных армий в мире. Из-за «дерзости, профессионализма и эффективности», которые были показаны в действиях украинцев, на международных военных учениях Combined Resolve X даже пришлось сменить сценарий мероприятия.

В учениях принимали участие военные из 79-ой десантно-штурмовой бригады из Николаева и танкисты из 14-ой отдельной механизированной бригады. Порошенко пожелал военным продолжать движение в том же русле и сохранять силы. Не так давно Порошенко рассказал о том, что украинская армия вошла в 10-ку самых сильных армий субконтинета. Из всех европейских страны, которые не входят в состав НАТО, украинская армия названа синейшей.