«Не играйте в угадайку»: в Госдуме призвали не гадать о кандидатуре нового премьера

В Госдуме призвали «не играть в угадайку» на счет того, кто станет новым премьер-министром России. По словам вице-спикера Петра Толстого, любые варианты от экспертов являются домыслами, так как никто не знает, кто станет премьером.

Петр Толстой заявил, что не стоит «гадать» и стараться предположить, кто же станет премьером. По словам вице-спикера Госдумы, всем стоит немного подождать, так как уже в скором времени будет известно, чью кандидатуру Путин предложит на пост премьера.

Толстой отметил, что все предположения являются домыслами. Даже эксперты, утверждает он, не могут на все 100% быть правы. Несмотря на то, что имя кандидата на пост премьера еще не сообщили, Толстой уже отметил, что этот человек будет достойным претендентом.

Как известно, после инаугурации президент России должен будет в течении 2 недель предложить Госдуме рассмотреть кандидатуру на пост премьер-министра. Толстой также отметил, что «решающе слово» останется за Путиным.