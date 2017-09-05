Президент Литвы не получила приглашения на инаугурацию Путина

На инаугурации президента Путина может не быть президента Литвы Дали Грибаускайте, она и посол страны так и не получили приглашений на данное торжество. Мероприятие запланировано на 7 мая.

На имя Дали Грибаускайте приглашения на инаугурацию Путина не получили. Об этом сообщили в пресс-службе главы Литвы. В МИД страны также отметили, что в пятницу, 5 мая, предложения посетить торжественное мероприятие не получил и посол Литвы. СМИ предполагают, что рабочий день пятницы был последним сроком получения приглашений, так как суббота и воскресенье являются выходными днями, а мероприятие должно пройти уже в понедельник.

Представители дипведомства Литвы, отвечая на вопрос об отсутствии приглашений добавили, что решение о возможном участии президента и посла страны будет принято после того, как придет приглашение. Получит ли Литва предложение посетить инаугурацию – пока не известно.

Торжественное мероприятие по случаю очередного президентского срока Путина намечено на 7 мая. В этот раз инаугурация будет проходить немного иначе. По улицам Москвы не будет проезжать кортеж президента. Более детальных данных о предстоящем мероприятии пока не предоставляется.