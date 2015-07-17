Украинский адмирал призвал готовиться к блокаде Керченского пролива

Игорь Кабаненко, который является экс-заместителем министра обороны Украины и адмиралом запаса, указал на возможность блокады Керченского пролива. По мнению Кабаненко, Украина должна начать подготовку к «негативным сценариям», одним из которых является возможная блокада, которая ограничит проход судов через Керченский пролив в бердянские и мариупольские порты.

По словам адмирала, украинское командование должно готовиться к тому, что Керченский пролив может стать заблокированным для суден, направляющихся в Украину. Кабаненко предположил, что морская ситуация в Керченском проливе может быть осложнена из-за «негативных сценариев».

Адмирал призвал начать подготовку к блокаде пролива и утверждает, что корабли следует конвоировать. Кабаненко высказался за сопровождение суден. Помимо этого, адмирал заявил, что любой факт задержания или осмотра конвоированных суден должен трактоваться как нападение на военный конвой, что является актом агрессии.

Как сообщается, Госпогранслужба Украины уже заявляла о том, что Россия каждый день проводит остановку суден, которые следуют по Азовскому морю в украинские порты. В Крыму рассказали, что задержка и досмотр суден осуществляется в рамках международного морского права.