СМИ: Утверждение нового премьер-министра Госдумой может состояться 8 мая

СМИ сообщают новость о том, что утверждение нового премьер-министра Госдумой может состояться уже 8 мая, после инаугурации президента России Владимира Путина. Сразу после мероприятия 7 мая он может назвать кандидата на эту должность, сообщают отечественные чиновники.

Иван Мельников, который является вице-спикером нижней палаты правительства РФ, сообщил о надежде чиновников из Госдумы сразу после инаугурации президента России Владимира Путина услышать из его уст предложение о том, какой политик может занять место премьер-министра. Если российский лидер огласит свое желание заранее, уже 8 мая, на следующий день, во время заседания чиновники смогут рассмотреть кандидатуру.

Госдума принимает решение после совместного обсуждения личности на должность нового премьера, а также после беседы с ним. Тем не менее, некоторые эксперты считают, что процедура может заметно упроститься, если Владимир Путин предложит кандидатуру известного персонажа, например, Дмитрия Медведева, который и так всем хорошо знаком.