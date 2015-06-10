СМИ узнали, кто из мировых лидеров приедет на инаугурацию Путина 7 мая

СМИ узнали, кто из мировых лидеров приедет в Кремль на инаугурацию Путина 7 мая. Кроме того, источник передает, кого точно не будет на мероприятии, и в этот список входит имя сербского президента Александра Вучича.

В сети появилась информация относительно того, как будет проходить мероприятие инаугурации президента России Владимира Путина, и кто из мировых лидеров станет ее гостем. По словам экспертов, обычно подобные мероприятия происходят по составленному протоколу, в который весьма редко вносят изменения, однако то, что всегда меняется - это список приглашенных.

Как известно, точный список присутствующих можно будет узнать лишь 7 мая, в день, когда будет проходить сама присяга Путина. Тем не менее, уже известно точно, что на нее приедет бывший премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который на протяжении уже достаточно долгого времени сохраняет с российским президентом хорошие отношения. Кроме того, на инаугурации, скорее всего, будет присутствовать Герхард Шредер, ранее занимавший в Германии должность канцлера.

Как уже упоминалось, журналисты не увидят на мероприятии лицо Вучича, а также Реджепа Эрдогана, президета Турции, ведь у них назначена деловая встреча. Эксперты утверждают, что не стоит также ждать никого из президентов стран Европы, так как все они боятся попасть под недоброжелательное отношение США.